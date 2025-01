Der gefürchtete „Atomkoffer“ geht wieder an Trump

Was passiert mit „Atomkoffer“ bei Amtsübergabe?

Am 20. Jänner wird der Koffer nach einem standardisierten Verfahren übergeben. Außerdem werden die Codes von Biden mit dem Ende seiner Amtszeit deaktiviert, und die Codes von Trump unmittelbar nach dessen Vereidigung aktiviert. Damit wird die Kontrolle über das Atomarsenal nahtlos übertragen. Ein Ausnahmefall war Bidens Vereidigung 2021, an der Trump nicht teilnahm – das erforderte Berichten zufolge die Bereitstellung eines separaten Koffers.