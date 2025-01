Landesrat mit Appell: Energieverbrauch rückläufig

Die vielen Sanierungen im Land zeigen Wirkung

Und was läuft gut? „Besonders hervorzuheben ist der Rückgang des Energieverbrauchs pro Person in Tirol um fast acht Prozent seit 2018. Auch die gesteigerte Zahl an Sanierungen im Wohnbau durch verbesserte Förderungen trägt dazu bei“, so der SPÖ-Landesrat. Für Zumtobel besonders erfreulich: Die Zahl der Stammkunden mit einem Öffi-Jahresticket des VVT ist seit 2021 um satte 41 Prozent gestiegen.