Turnsaal der Volksschule wegen Gestank gesperrt

Den Kindern und Lehrern stinkt’s! Seit Jahren gibt’s in der Volksschule Neukirchen an der Enknach massive Beschwerden über Gestank, der vor allem vom Turnsaal kommt, aber das ganze Gebäude erfasst hat. Schimmelgeruch an Kleidungsstücken „nehmen“ die Kinder mit nach Hause. Es gibt Meldungen über Übelkeit und Kopfschmerzen. „Doch wir werden nur vertröstet“, meldeten sich Betroffene bei der „Krone“ und übermittelten als Beweis für die seit Jahren bestehenden Probleme auch ein Messprotokoll aus dem Jahr 2021. Darin wurde schon festgehalten, dass der Geruch deutlich wahrnehmbar ist. „Wir haben immer wieder messen lassen. Aber es bestanden nie gesundheitliche Bedenken“, sagt Bürgermeister Johann Prillhofer. Doch heuer ist es so schlimm geworden, dass er den Turnsaal der Volksschule sperren musste.