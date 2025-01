Weihnachtsdeko wird zum tierischen Snack

Knusprige Jause

Manche Weihnachtsbäume werden anders in Energie verwandelt: In den heimischen Zoos freuen sich manche Bewohner über die Tannen und Fichten. In Schmiding dienen sie Kängurus und Trampeltieren als knusprige Leckerbissen, den Raubkatzen als Kletterspaß. Im Linzer Zoo stürzen sich Ziegen auf die Bäume, und in Walding freuten sich Guanakohengst „Ronaldo“ und seine Damen über die Christbaumjause.