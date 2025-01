Wälder-Power für die ÖSV-Superadler

„Es ist wirklich cool, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben“, freut sich Schneider über die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, mit denen er in der ÖSV-Textilabteilung in Andelsbuch neben dem Material für die Springer unter anderem auch den Anzug von Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus optimierte. „Mit dem eigenen Personal geht eben richtig etwas weiter“, lacht „Baltas“.