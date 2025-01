Krankenstände auf Teilzeit als perfekte Lösung?

Der CEO der Firma Business Beat, die auf die Befragung von Mitarbeitern in Echtzeit spezialisiert ist, hält jedoch wenig vom Karenztag, wie er etwa in Schweden exerziert und in Deutschland aktuell gefordert wird: „Soll ein ansteckender Mitarbeiter lieber ins Büro kommen oder auf eigene Kosten zu Hause bleiben?“ Bei diesem Modell stellt Hermann auch infrage, wie ein Karenztag bei einem Bauarbeiter aussehen würde, der unter einem Bandscheibenvorfall leidet.