Grippewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu

Laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) wurden in der zweiten Kalenderwoche satte 240.208 Krankenstände in ganz Österreich gemeldet – 175.417 waren es in der Woche zuvor gewesen. Schüler sind in den Aufzeichnungen nicht eingerechnet, da bei ihnen keine Angabe der Diagnose (eine sogenannte Diagnosecodierung) erforderlich ist.