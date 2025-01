Flüchtlingslager, A3 und eine Wahlempfehlung

Hofer hob nicht nur die Freundschaft zwischen dem Burgenland und Ungarn hervor, er holte auch kurz das dort kolportierte Flüchtlingslager in den Fokus. Aussage dazu: „Die Flüchtlingszahlen sind in Ungarn so niedrig, dass es sich kaum auszahlen würde, hier Vorkehrungen zu treffen.“ Dann rückte er die Causa A3 in den Mittelpunkt. Konkret geht es um einen 10 Kilometer langen Lückenschluss zwischen der M85 auf ungarischer Seite und dem Knoten Eisenstadt und dem Grenzübergang Klingenbach. Bis dato heißt es hier aus Österreich: Nein.