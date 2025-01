Toxischer Asphalt bringt tückische Strahlungsorte

Hierzulande waren Verunreinigungen trotz ihrer hohen Strahlkraft noch kein Thema. Bis zu dem Tag, als der Zufall einen Niederösterreicher nach der Silvesternacht den gefährlichen Molekülverfall im Asphalt ans Tageslicht bringen ließ.

Der Gast eine Feierrunde in Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn bemerkte, dass er das Dosimeter seiner Firma versehentlich noch bei sich trug. Nach einer Dorfrunde zwecks Feuerwerk-Schauen folgte der Ernüchterung des lustigen Jahreswechsels ein Knalleffekt: In der Speicherauswertung des Geigerzählers schossen an zwei Zeitpunkten die Strahlungswerte wie eine Rakete in die Höhe.