Verwirrung um Zählstelle für Flaschen und Aludosen

Laut Fiala und Parth bestehe überhaupt kein Grund für Hektik: „Das Pfandsystem startet in diesen Wochen gerade in Österreich und die ersten Gebinde werden aktuell von den Produzenten ausgeliefert und finden sich in nächster Zeit in den Regalen. An einer Zählstelle werden Gebinde erst angeliefert, nachdem die leeren Flaschen und Dosen an einer manuellen Rücknahmestelle, wie etwa Kiosk oder Würstelstand abgegeben wurden, der Sack abgeholt und über unsere Tarifpartner gebündelt wurde.“