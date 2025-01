Altenprojekt geschrumpft: „Land fehlt Weitblick“

So sieht es auch der Thalgauer Bürgermeister Johann Grubinger. „Ich bin verärgert. Mir geht der Weitblick ab“, sagt er über die Weigerung des Landes, an dem Projekt mitzuzahlen. Thalgau finanziert es jetzt selbst mit. „Vielleicht schwenkt man in ein paar Jahren um“, hofft der Ortschef.