Wo Beraterinnen bleiben, atmen die Senioren auf

Wir sind die zentrale Ansprechperson, die alle Fäden zieht. Die Senioren wissen ja gar nicht, was es alles gibt. Wir Community Nurses helfen ihnen dabei, dass sie weiter gesund daheim leben können.“ Was Maria Fellner über ihre Arbeit in Bergheim erzählt, trifft auch auf ihre Kolleginnen zu. Sie erleben seitens alter Menschen und ihrer Familien eine riesige Dankbarkeit – wo es Beraterinnen wie Maria Fellner noch gibt.