Laufen um jede Stimme im Wahlkampf-Endspurt

Bei der ÖVP will man die Zeit bis Sonntag nützen, um so viele Menschen, wie möglich zu erreichen – mit Verteilaktionen, Hausbesuchen und einer starken Präsenz im Internet“, kündigt Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas an. Das persönliche Gespräch sucht die ÖVP mit allen 22.000 Mitgliedern, die telefonisch kontaktiert werden und beim Wahlkampffinale am Freitag in Eisenstadt.