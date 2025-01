Chinesischer Künstler sieht Trump als Buddha

„Es macht Spaß, sich über Respektspersonen und berühmte Leute lustig zu machen“, sagt Hong zu seinen Beweggründen. Trump funktioniere als Buddha in Meditationshaltung so gut, weil es sich um „zwei gegensätzliche Extreme“ handle. Trump sei zudem nicht so „langweilig“ wie andere Politiker, sagt Hong. „Wenn er Präsident ist, gibt es jeden Tag interessante Neuigkeiten.“