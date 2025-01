Rettung zu spät: 62 Schafe in Flammen verendet

Am Sonntag kam es in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten-Land zu einem verheerenden Stallbrand, bei dem 62 Schafe ums Leben kamen. Zwei Frauen, 51 und 62 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen, als sie versuchten, die in der Scheune eingesperrten Tiere zu retten. Nur vier Schafe konnten letztlich gerettet werden.