Stundenlanges Warten für den 1-Cent-Döner in Linz

Seit 9.30 Uhr stand Aru gemeinsam mit zwei Freunden vor dem unscheinbaren Foodtruck in der Friedhofstraße 36 in Linz. Denn am Samstag gab es zur Eröffnung des „Berlinzer Döner“ ein unschlagbares Angebot. Von 12 bis 18 Uhr gab es den Döner um nur einen Cent. Schon im Vorhinein hatte das Angebot in den sozialen Medien für großen Jubel gesorgt, und tatsächlich strömten die Hungrigen in Massen zur Neueröffnung.