Hier gibt es den Döner um nur einen Cent pro Stück

Außergewöhnliches Angebot zum Start

„Wir freuen uns, diese Tradition nach Linz zu bringen. Das Besondere an Berlinzer Döner: Fleisch und Soßen stammen direkt aus Deutschland. Frische Salate, knackiges Gemüse und eine perfekte Würzmischung machen den Unterschied. Dieses Konzept gibt es so in Österreich bislang nicht“, lässt Cem Okaytekin wissen, der zum Startschuss des neuen Imbisses auf einen wahren Gäste-Ansturm hofft, dafür mit einem außergewöhnlichen Angebot aufwarten kann: „Am Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr, gibt es den Berliner Döner für nur einen Cent.“