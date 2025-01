Ganz Österreich feierte nach oststeirischem Brauch

In braun-schwarzen, langen Kitteln marschierten die Apfelmänner am Freitag in der Wiener Hofburg auf. Sie stehen symbolisch für die Gastgeberregion des von der „Krone“ präsentierten Steirerballs – die Oststeiermark. Denn jene Männer pflegen seit 25 Jahren einen besonderen Brauch, erklärt Karl Schloffer: „Wir schließen uns Jahr für Jahr drei Tage und zwei Nächte in die Brennerei ein und produzieren nach einer strengen Zeremonie exakt 1444 Flaschen des besten Apfelschnapses.“