Steirerball: Zu welcher Tracht griffen die Promis?

Schön langsam erwachen die Ballgäste, die es am Freitag in die Wiener Hofburg verschlagen hatte. Der Einladung des Vereins der Steirer in Wien gingen so einige prominente Gäste nach – viele ließen sich auch der „Krone“-Empfang vor der Eröffnung nicht entgehen. Unter ihnen der neue steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) mit seiner Gattin Sabrina. Schon als Verteidigungsminister hatte er den Ball besucht, doch diesmal war es ihm eine besonders „große Ehre, die Steiermark zu repräsentieren“.