Prämiertes Hotel setzte bei Zubau auf Mondphasen

Seit ihrer Schulzeit in der Tourismusschule am Semmering kennen sich die beiden bereits und sind auch ein Paar – Nina und Peter Pichler. Schon damals wussten beide, dass ihr Herz für die Gastronomie schlägt. Nach zahlreichen Lehrjahren in Haubenküchen wie dem Taubenkobel in Burgenland, der Vila Joya in Portugal oder dem Gidleigh Park in England kehrten die beiden 2013 wieder nach Österreich zurück und übernahmen im 2016 – mit jungen 28 Jahren – den Hotelbetrieb von Peters Eltern im idyllischen Kirchberg am Wechsel.