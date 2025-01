Phishing traf „Vinted“-Verkäuferin: 8000 € futsch

Bank- und Zahlungsdetails abgefragt

In der Nachricht zur Bestätigung des Verkaufs befand sich ein Link, der die Mutter auf eine gefälschte Bankseite führte. Dort wurden ihre Bank- und Zahlungsdetails abgefragt. Sie loggte sich in die vermeintliche Seite ihrer Bank ein. In der Folge erhielt sie Meldungen über bestätigte Zahlungen, die sie selbst jedoch nicht autorisiert hatte.



Bank blockierte die Kreditkarte

Die Transaktionen, die weiterhin in ihrem Namen durchgeführt wurden, führten dazu, dass ihre Bank Alarm schlug und die Kreditkarte vorübergehend blockiert wurde. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Nach Ansicht der AK hat die Kreditkartenfirma die nicht von der Konsumentin genehmigten Zahlungen umgehend zurückzuerstatten bzw. eine entsprechende Kontoberichtigung vorzunehmen. Sollte dies nicht erfolgen, so wird die AK ihr Mitglied rechtlich unterstützen.