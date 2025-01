Schlafenden Wiener mit Schwert attackiert

Mit Schwert an Bett gestanden

Das Opfer schilderte einem Schöffensenat, was ihm in der Nacht auf den 23. Juli 2024 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten widerfuhr. Nachdem er mit dem Angeklagten, mit dem er seit mehreren Jahren unregelmäßige sexuelle Kontakte hatte, ferngeschaut, ein Bier getrunken und sich danach hingelegt hatte, sei er um 3.00 Uhr von einem Geräusch aufgewacht: „Da ist er mit dem Schwert an meinem Bett gestanden. Ich hab‘ ihm gesagt, er soll das wieder hinhängen.“