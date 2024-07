Angriff mit Schwertern in Wiener Wohnung – Einsatz

Szenen wie in einem Actionfilm dürften sich in den frühen Morgenstunden am Dienstag in Wien-Favoriten ereignet haben. Zwei Männer – 32 und 44 Jahre alt – dürften in Streit geraten sein, woraufhin es zu einer Attacke mit Schwertern gekommen war. Der Ältere wurde dabei mit Verletzungen am Oberkörper ins Spital gebracht.