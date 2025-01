Bei „Voll-Lettn“ verging den ÖSV-Damen das Lachen

Conny Hütter (+2,08), die die bisher einzige Saisonabfahrt in Beaver Creek gewonnen hat, wunderte sich über ihre gute Platzierung (Rang sechs). „Während des Fahrens habe ich mir gedacht, was tust du da jetzt runter. Ich habe es ganz anders eingeschätzt, bei der Besichtigung war es eisig und rutschig unter Anführungszeichen. Jetzt ist es aufgegangen, du hast vor dir so viele Spuren gesehen, wie so Schienen eines Zuges.“ Da es am Wochenende kalt werden wird, könne man das Training vom Gefühl und der Herangehensweise nicht hernehmen.