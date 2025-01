Betrunkene stürmten im Tschad Präsidentenpalast

Angriff nach Besuch des chinesischen Außenministers

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hatten zuvor Schüsse in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt N‘Djamena gehört. Alle Zufahrtsstraßen zum Amtssitz des Präsidenten wurden blockiert und auf den Straßen waren Panzer zu sehen. Der Angriff ereignete sich wenige Stunden nach dem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in der Hauptstadt. Er war unter anderem von Staatschef Mahamad Idriss Déby Itno empfangen worden. Dieser befand sich nach Angaben von Regierungssprecher Koulamallah zur Zeit des Angriffs im Präsidentenpalast.