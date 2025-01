Über hundert Haushalte in Innsbruck ohne Wasser

Gleich zwei Wasserrohrbrüche sorgen am Donnerstag in Innsbruck seit den frühen Morgenstunden für Probleme. In den Stadtteilen Hötting und Rossau – in der Nähe des Einkaufszentrums DEZ – sind zahlreiche Wohnungen und ein Ärztehaus ohne fließendes Wasser. Die Reparaturarbeiten werden wohl bis in den Abend dauern.