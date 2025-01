Lukaschenko lässt Lebenszeichen von Feind zu

Lukaschenko will Bestätigung im Amt

Lukaschenko regiert in der Ex-Sowjetrepublik seit 1994 mit diktatorischen Mitteln und möchte sich am 26. Jänner erneut im Amt bestätigen lassen. Seit dem Sommer 2024 hat er in mehreren Wellen Dutzende politische Gefangene freigelassen. Die vorige Wahl 2020 war vom Vorwurf beispielloser Manipulation überschattet gewesen und hatte Massenproteste in dem eng mit Russland verbündeten Land ausgelöst. Lukaschenko ließ sie mit Gewalt niederschlagen. Immer noch werden in Belarus mehr als 1000 politische Gefangene gezählt.