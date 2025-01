Europäische Werte werden gefährlich ausgehöhlt

Forderungen an EU-Kommission

„Wichtig ist, dass ... die andere Koalitionspartei oder -parteien dafür sorgen, dass der proeuropäische Kurs bestehen bleibt“, erklärte er mit besorgtem Blick auf Länder wie Italien, die Niederlande oder Schweden, in denen rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien mit an der Macht sind. Fast noch wichtiger sei, „dass Europa auf Werten basiert, auf Rechtsstaatlichkeit und dass dies in keinem Fall aufgegeben werden darf“. Sowohl die EU-Kommission als auch die anderen EU-Länder müssten darauf achten, dass in keinem Mitgliedstaat der Rechtsstaat in Gefahr gebracht werden kann.