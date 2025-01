Das wünscht sich das Sturm-Juwel für 2025

Zuletzt gab es für ihn gute Post: Er wird nicht verliehen, bekommt bei der Säumel-Elf die Chance. „Ich habe mich über das Vertrauen vom Klub gefreut, hier ist mein Zuhause, habe ich meine Familie und Freunde“, so der Stürmer. Nach dem Yardimci-Abgang winken wohl auch mehr Einsatzzeiten. „Es liegt an mir, ich muss meine Leistung bringen. Ich kann mich einfach nur beweisen, werde mein Bestes geben“, so Grgic, der im Training mit einem Doppelpack aufzeigte. Und das ohne seine speziellen Schienbeinschützer. Sie sind seine Glücksbringer, in beiden „Deckeln“ hat er Fotos von der Familie und dem Opa aufgedruckt.