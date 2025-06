„Nur wegen Max wünsche ich mir ein fades Rennen!“

Alex Wurz und der Circuit Gilles Villeneuve auf der Île Notre-Dame in Montreal – da werden beim 69-fachen GP-Starter viele Erinnerungen wach. Wie zum Beispiel an den furchtbar anzusehenden Startcrash im Jahr 1998. „Lustig war’s“, lacht Wurz heute, „ich hab gedacht, ich stech in ein Loch hinein, aber das ist zu schnell zugegangen, und mich hat’s überschlagen. Der Jarno Trulli ist dann zu mir gerannt und hat gefragt: ,Bist eh noch am Leben?‘ Ich hab gesagt: ,Ja, ja, geht schon!‘, und bin zurück in die Box zu meinem Ersatzauto gelaufen. Am Ende war ich Vierter im Rennen, nicht so schlecht.“