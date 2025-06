Neuer Klub! Hartberg-Spieler zieht es in die Wüste

Neues Abenteuer für Mateo Karamatic. Der österreichische Innenverteidiger, der bereits bei Osijek in Kroatien und bei Olimpija Laibach kickte, versucht es erneut im Ausland. Für den 23-Jährigen, der 2023 mit Laibach das Double holte, geht es in die Wüste zu Al-Nasr in die UAE Pro League.