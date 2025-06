„Traumschiff-Lüge“: Von wegen Sternderl schauen!

Wer auf einer Kreuzfahrt einen traumhaften Sternenhimmel erwartet, wird mitunter enttäuscht, wie „Krone“-Redakteurin Silvia Schober: Die Nächte an Bord auf offener See können nämlich überraschend dunkel sein. Was ist da los, wo sind die Lichter da oben denn hin? Wir machen uns auf die Sternenspur!