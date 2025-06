Das Goldene Dachl geht nun nach Mekka

Meine Träume haben sich zu 99 Prozent erfüllt. Bei unseren Anfängen vor 20 Jahren habe ich nie an einen Weltrekord gedacht, jetzt haben wir am Wochenende in Innsbruck schon den dritten gesehen“, zahlte OK-Chef Armin Margreiter nach der 21. Golden-Roof-Challenge mit einem strahlenden Lächeln die ausgelobte Prämie („Nordkette Paralympics Trophy“) in Höhe von 1000 Euro aus.