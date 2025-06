„Nach Schock erübrigt sich jede Form von Kritik“

Ein klarer Sieg, die Pflicht erfüllt – so lässt sich für mich das Spiel in San Marino in aller Kürze zusammenfassen. In Anbetracht der schrecklichen Vorfälle in der Heimat muss man die Leistung des Nationalteams relativieren – es gibt so viel Wichtigeres im Leben als ein Länderspiel. Und dennoch haben die Spieler ihre Aufgabe souverän gemeistert, ihren Job wunderbar erledigt. Die erste halbe Stunde war genau so, wie man gegen einen Underdog spielt: aggressiv, mit viel Tempo, dazu ein frühes Tor. Da hätte ich mir gedacht, dass der 9:0-Rekordsieg aus Salzburg gegen Malta fallen könnte.