Ohne Motor über 100 Kilometer pro Tag zurücklegen

Sonntag beginnt in Kitzbühel bereits die zwölfte Ausgabe der Red Bull X-Alps. Nach zwölf Tagen durch Österreich, Italien, Schweiz und Frankreich erreichen die Paragleiter des härtesten Abenteuerrennens der Welt das Ziel in Zell am See. Die Route heuer gilt mit 1283 Kilometern als die schwierigste. „Wir haben drei Plätze mit Klettersteigen, also das Abenteuerelement kommt deutlich stärker zu tragen. Insgesamt haben wir viele Elemente drinnen, die sehr neu sind. Dadurch erwarten wir uns viele neue spannende Bilder, die es vorher noch nicht gegeben hat“, freut sich Organisator Ulrich Grill.