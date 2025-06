Eltern in Aufruhr wegen Amok-Übungen an Schulen

Deckung suchen, so gut es geht, Ruhe bewahren, Handy lautlos stellen – in den vergangenen Wochen wurden an mehreren Kärntner Schulen konkrete Unterweisungen abgehalten, wie sich Kinder und Lehrer im Falle eines Amoklaufes schützen sollten. Bei vielen sorgt das aufgrund der zeitlichen Nähe zu den Ereignissen in Graz nun für Irritationen.