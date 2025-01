Wenn die blaue Stunde schlägt

ANDERERSEITS könnten diese Vorgänge die Geburtswehen einer neuen Phase in der Geschichte des Landes sein. Die Geburtsstunde nämlich einer volksnahen Mitte-rechts-Regierung, die einerseits in der Lage sein muss, die Staatsschulden-Krise des Landes zu bewältigen, und andererseits mittels fundamentaler Reformen so etwas wie ein neues österreichisches Selbstbewusstsein entwickeln könnte.