Ansturm auf Fitnessstudios: So halten die Vorsätze

Spätestens wenn sich Festtagsbraten, Vanillekipferl und Punsch nach den Feiertagen als „Hüftgold“ bemerkbar machen, steht für viele Steirer mehr Sport zu treiben ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr. Anfang Jänner macht sich das alljährlich auch in den Fitnessstudios bemerkbar: „Traditionell sind die ersten zwei bis drei Wochen im Jänner die stärksten, da werden schnell mal doppelt so viele Neumitgliedschaften abgeschlossen als in den restlichen Monaten“, sagt Robert Hofer, Inhaber des Fitnessstudios Injoy Graz Ost.