Balkonbrände wegen Kerze, Asche und Windböen

Brandalarm am Montag mitten in der Nacht am Wattenberg in Tirol! In einem Ferienhaus dürfte sich Asche in einem Pastikkübel entzündet haben. Der Eigentümer (73) reagierte blitzschnell und konnte den Brand größtenteils selbst löschen. Auch im nahegelegenen Wattens brach Feuer aus.