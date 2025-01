Hymne auf den Wein: „Unser pannonischer Trumpf“

„Haus des Weines“ sehr beliebt

Zum Lieblingstreff von Ausflüglern entwickelt sich immer mehr das im vergangenen Herbst eröffnete „Haus des Weines“ in Donnerskirchen. Von Montag bis Sonntag locken regionale Spezialitäten zu bodenständigen Preisen Genießer in Scharen an. Das nächste „Haus des Weines“ ist bereits in Gols geplant.