Diese Skigebiete punkten bei jungen Pistenflitzern

Zu denken gibt ihm eher die Schneesituation: Anfang Dezember gab es Neuschnee, doch seither gingen die Temperaturen in die Höhe. Am Freitag war es erstmals wieder kühl genug, um die Schneekanonen einzuschalten. „Für unsere beliebte Loipe und zwei weitere Abfahrten fehlt es aktuell noch an Schnee“, sagt der Geschäftsführer. Und dennoch: „Unser Betrieb ist rentabel. Was wir erwirtschaften, investieren wir wieder.“ So flossen in den letzten zehn Jahren 1,2 Millionen Euro in Gastronomie, Beschneiung, „Zauberteppiche“ und Co. Kletzenbauer ist zufrieden: „Was gibt es Schöneres, als in so einem tollen Umfeld zu arbeiten.“ Im Sommer betreibt er den Kletterpark gleich nebenan.