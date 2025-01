Eine junge „Heldin der Lüfte“ will hoch hinaus

Durchbruch im vergangenen Jahr

Das abgelaufene Jahr hatte es für die Teenagerin in sich: Slopestyle-Gold bei Jugend-Olympia in Korea im Jänner, zwei Europacup-Siege im Feber, dann ein Schlüsselbeinbruch bei einem Sturz in Flachauwinkel. „Das hat zwar nicht so wehgetan wie meine Schulterverletzung im Jahr zuvor, war mental aber extrem schwierig. Wenn du dir das erste Mal wehtust, denkst du: Blöd gelaufen. Beim zweiten Mal wird dir aber klar, wie gefährlich unser Sport sein kann.“