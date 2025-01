Stadtklub überrascht vor voller Hütte, Knipser out

Stadtklub zeigte gegen junge Grödiger auf

Aufgrund der Tordifferenz musste sich Salzburgligist Grödig, der mit einer jungen Truppe und Gastspieler Julian Kanzler (Heimaturlaub von der US-Uni) antrat, dem neuen Klub von Coach Andi Fötschl geschlagen geben. Stadtklub Gneis/ASK_PSV Salzburg aus der 2. Landesliga Nord, wo Kanzler-Papa Andreas als Obmann fungiert, gewann in Gruppe F vor Berndorf und den punktgleichen Kickern vom Fuße des Untersbergs. Mit sechs Punkten sollte Grödig als einer der besten Dritten aber am Sonntag dabei sein. Nicht unglücklich darüber war Coach Arsim Deliu. „Wir haben am Samstag im Verein Skitag. Da bin ich nicht beleidigt, wenn wir am Tag darauf nicht um 9 Uhr schon wieder spielen müssen“, verriet er im Anschluss. Die Zwischenrunde zieht sich am Sonntag nämlich in zwei Blöcken von 9 bis 19.30 Uhr.