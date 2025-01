„Glaube ich nicht an Titel, wäre ich hier falsch“

Gemeinsam mit Sportvorstand Rouven Schröder betrat Thomas Letsch am Freitag den PK-Raum in der Bullen-Arena. Nachdem er alle anwesenden Journalisten persönlich begrüßt hatte, ging die Pressekonferenz los. „Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich freue mich total auf die spannende Aufgabe. Salzburg ist in einer Situation, die für den Klub nicht normal ist“, sagte er in seinem ersten Statement.