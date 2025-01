Vor dem 70er beim Stier noch ins Tor gestellt

Für den speziellsten Moment am ersten Tag des Bandenzaubers sorgte indes ein fast 70-Jähriger. Der Torwarttrainer und Ersatzgoalie von Gastgeber Leopoldskron, Siegbert Felfernig, feiert am 8. Jänner seinen runden Geburtstag und wurde schon vorab mit einer Einwechslung gegen Puch beschenkt. War er am Spiel beteiligt, jubelten die Fans ihm zu und buhten die Gegner aus. Die Herzen der Zuschauer hatte der Torhüter im Sturm erobert. „Es war schon sehr besonders. Ich habe mir das auch gewünscht, weil niemand weiß, wie es nächstes Jahr ausschaut“, wollte der Torhüter seinen Kollegen eine Abschiedsvorstellung geben. Wobei: „Ich mache sicher weiter im Verein, aber ich muss mal raus aus dem Tor, meine Frau wartet auch schon darauf.“