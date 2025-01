Wie die SPÖ ihren Parteichef noch zurückpfiff

Diesen Freitag hat man sich in der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße gewiss ganz anders vorgestellt. Nach einer langen Verhandlungsnacht wollte man ab der Mittagszeit eigentlich wieder weiter um die Zuckerl-Koalition feilschen. Eigentlich. Denn bereits am Vormittag kam alles ganz anders. Mit dem Ausscheiden der NEOS wurden die Roten rasch zum Sündenbock erklärt. Dabei wollte sich die SPÖ um Parteichef Andreas Babler laut eigenen Angaben nur dagegen wehren, dass die Pensionen gekürzt werden und es im Öffentlichen Dienst zu Reallohnverlusten kommt, während Banken und Konzerne von Einsparungen trotz bekanntlich ja horrender Übergewinne „verschont geblieben“ wären.