„Es gibt bei mir sicher keinen Egoismus“

In zehn Tagen starten Österreichs Herren in Kroatien in die Handball-Weltmeisterschaft. Teamkapitän Niko Bilyk hofft nach einer Oberschenkel-Verletzung, dass er noch rechtzeitig fit wird. Aber die Chancen für einen Einsatz des Kiel-Stars sind eher gering, wie er der „Krone“ verriet.