Kreuzfahrten hoch im Kurs: Steirer stechen in See

Griechenland als Spitzenreiter

Und wohin geht die Reise? Laut Gruber-Umfrage verreisen 86 Prozent am liebsten innerhalb Europas. Zu den Top-Destinationen zählen Kroatien, Italien und Griechenland. In der Steiermark liegt Griechenland als Reiseziel auch deshalb im Trend, weil der Flughafen Graz diesbezüglich reichlich Flüge im Programm hat. Die Inselgruppe der Kykladen ist heuer besonders hoch im Kurs. Springers Geheimtipp: Milos. „Das ist eine Insel mit sehr schönen Stränden, auf der man aber auch viel unternehmen kann.“ So finden sich im Südwesten weiße Steinformationen, die man nur mit dem Boot besichtigen kann. Empfehlungen gibt sie auch für Tansania und Montenegro als Reisedestinationen ab.