Sinnlose Böllerei sollte endlich verboten werden

Sie heißen „Kubische Kanonenschläge“, „Highway to Hell“, „Mega Shot Bombenrohr“ oder schlicht nur „Paukenschlag“. Und sie haben eines gemeinsam: Sie sind laut, hinterlassen Dreck und sind gefährlich. Die Rede ist von Böllern der Kategorie 2. Diesbezüglich wurde zuletzt immer mehr zum Trend, bereits um die Weihnachtszeit mit der Böllerei zu starten. Nicht nur Eltern von Kleinkindern oder Besitzer von Tieren können ein Lied davon singen, wie nervenaufreibend das sein kann.

Zerstörungswut mit enormen Schäden

Immer mehr in „Mode“ kommt scheinbar auch, dass man diese Sprengsätze – die im Ortsgebiet grundsätzlich verboten sind – in diversen Einrichtungen zündet. In der Beliebtheitsskala ganz oben zu finden sind Hausgänge, Container aller Art sowie Parkautomaten. Man muss schon einen komischen Zugang zu Humor haben, wenn man sich daran erfreut, derartige Einrichtungen in Mitleidenschaft zu ziehen oder gar schwer zu beschädigen. Um dann vielleicht noch irgendwo versteckt sehnsüchtig zu warten, bis Feuerwehr und Polizei eintreffen.