Bub (10) bei Böllerei durch Eissplitter verletzt

Kurz nach 22.30 Uhr zündete in der Nacht auf Mittwoch ein 16-Jähriger im Garten eines Wohnhauses in Imst einen Böller der Klasse F2. „Diesen hatte er zuvor auf einer gefrorenen Regentonne platziert“, heißt es seitens der Polizei. Sein zehnjähriger Bruder wollte sich in rund acht Metern Entfernung das „Spektakel“ mit anschauen, wurde aber von herausgesprengten Eissplittern im Gesicht getroffen. Der Bub musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.